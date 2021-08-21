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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد : سمك القرش الأبيض الكبير يتغذى على حوت أحدب ضخم قرب خليج ماساتشوستس

بقلم:  يورونيوز
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أسماك قرش Hمريكية تأكل حوتاً ميتاً
أسماك قرش Hمريكية تأكل حوتاً ميتاً   -   حقوق النشر  AP/Florida Fish and Wildlife Conservation Commission
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نشر مكتب المحميات البحرية الوطنية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لقطات مروعة تظهر أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تتغذى على جثة حوت أحدب بالقرب من كيب كود.

حدث هذا في "Stellwagen Bank National Marine Sanctuary "، وهي محمية بحرية تقع عند مصب خليج ماساتشوستس، بين كيب كود وكيب آن.

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الحوت الأحدبZZVNRP

نشرعالم أحياء القرش جون تشيشولم على فيسبوك صوراً مع تعليق ذكر فيه: "شوهد العديد من أسماك القرش البيضاء اليوم قبالة MA من بينها سمكة قرش ضخمة تنغذى على جثة حوت أحدب " .

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