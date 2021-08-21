شاهد: إيطاليا تخصص متحفاً لعملاق السينما فيديريكو فيليني

متحف مخصص بالكامل لفيدريكو فيليني تم افتتاحه في ريميني. وُلد المخرج في هذا المنتجع الإيطالي الساحلي، واستلهم منه العديد من أعظم أعماله.

المسار الرئيسي للمتحف الجديد، الذي أنشأته شركة أفلام "لوميير" وصممه "ستوديو أزورو، هو المخطط الموجود في "كاستل سيسموندو". هناك 16 غرفة في القلعة.

تروي الغرفة الأولى بدايات فليني كرسام كاريكاتير ورسام، وهناك غرفة مخصصة لجولييتا ماسينا، زوجة المايسترو والممثلة والملهمة، مع الإسقاطات المستمرة والصور.

في الغرفة المخصصة لكتاب الأحلام، تُعرض الصفحات التي تحتوي على رسومات مذكرات فيليني الحالم على الجدران ببساطة، عن طريق النفخ على الريشة، ويمكن أيضاً الإعجاب ببعض الرسومات الأصلية.

تحتفل عدة غرف بممثلي فيليني والمتعاونين معه، اثنتان قبل كل شيء: مارسيلو ماسترويانيوأنيتا إكبرج.

تم إنشاء ساحة جديدة في الهواء الطلق في منطقة واسعة حول كاستل سيسموندو، والتي تحولت إلى اللون الأخضر مع التخلص من مواقف السيارات والأسفلت.

تتميز الساحة أيضاً بحدائق وحوض من المياه المتبخرة، ولها حلقة في المنتصف تعود إلى سيرك فيليني. على أطراف الساحة الواسعة يوجد مسرح جالي الذي تم ترميمه حديثاً وسينما فولغور التي احتفل بها فيليني في تكريمه لمدينة ريميني في طفولته ومراهقته، "أماركورد" (اللهجة المحلية لـ "أتذكر"). قال مسؤولو البلدة إنهم يأملون في أن يفعل المتحف لريميني ما فعله متحف غوغنهايم لبلباو.

ولد فيليني، مؤلف روائع مثل (الشيخ الأبيض)، (فيتولوني)، (الطريق )،(الحياة الحلوة)، (ثمانية ونصف)، (إني أتذكر)، في ريميني في كانون الثاني / يناير 1920. توفي إثر نوبة قلبية في روما عام 1993. أثرت حبكاته الغريبة وأحياناً روح الدعابة على أجيال من المخرجين من بعده.

وقال وزير الثقافة، داريو فرانشيسكيني، متحدثاً في حفل الافتتاح يوم الخميس، "الحلم يصبح حقيقة. تم افتتاح متحف فيليني في ريميني مع مساحة عرض للإحتفال بعملاق السينما.