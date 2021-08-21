وباء كورونا: احتجاجات ضد الإغلاق في أستراليا واعتقال العشرات

اشتبك المئات من المتظاهرين المناهضين للإغلاق مع الشرطة في ملبورن وسيدني يوم السبت.

وأظهرت لقطات جوية في ملبورن محتجين يخترقون خطوط الشرطة قبل اندلاع أعمال العنف.

استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لمحاولة صد المتظاهرين، واعتقلت عدداً منهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 700 من ضباط الشرطة قاموا بدوريات خلال الاحتجاج.

تجمع المتظاهرون في سيدني احتجاجاً على عمليات الإغلاق على الرغم من تدفق الآلاف من رجال الشرطة إلى الشوارع واقامة حواجز على الطرق.

ألقى الضباط القبض على أشخاص حول حديقة فيكتوريا في ضاحية جليب في سيدني.

وانتشر ما يصل إلى 1500 شرطي في سيدني وحدها لمحاولة وقف تكرار مشاهد العنف خلال احتجاج الشهر الماضي.

ووقعت بعض الاشتباكات العنيفة على ما يبدو يوم السبت مع تنفيذ اعتقالات.

منذ بداية الوباء، سجلت أستراليا أكثر من 42000 حالة إصابة بكوفيد-19 و974 حالة وفاة، لسكان يبلغ عددهم 25 مليون نسمة.

بالإضافة إلى الاغلاق المفروض في نهاية حزيران / يونيو في سيدني، تم تمديد القيود لتشمل ولايتين والعاصمة الأسترالية كانبيرا، مما أثر على أكثر من 15 مليون شخص.

حتى الآن، بالكاد تلقى 30٪ من السكان جرعتين من اللقاح، ويهدد تطور متغير دلتا الجهود المكلفة المفروضة لاستئصال كوفيد تماماً.

تسارعت حملة التطعيم على مستوى البلاد في الأسابيع الأخيرة، حيث حددت السلطات هدفاً بتطعيم أكثر من 70 ٪ قبل تخفيف القيود.