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أفغانستان

الرجل الثاني في طالبان الملا برادر في كابول لبحث تشكيل حكومة

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر
الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر   -   حقوق النشر  AP Photo
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وصل الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر إلى كابول السبت لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

وقال قيادي كبير في طالبان لوكالة فرانس برس إن برادر "يحضر إلى كابول للقاء قادة جهاديين وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وبرادر كان أول قيادي كبير في الحركة يعود علنا إلى أفغانستان منذ أن أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة طالبان من الحكم في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.