فيديو: سيدة أفغانية تضع مولودتها خلال تحليق طائرة عسكرية أمريكية خلال حملة الإجلاء

وضعت سيدة أفغانية مولودتها خلال عملية إجلاء في طائرة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية يوم السبت. وأقلعت الطائرة من طراز سي-17 من قاعدة أمريكية وسيطة في الشرق الأوسط باتجاه ألمانيا.

وصرح سلاح الجو الأمريكي أن السيدة دخلت المخاض وبدأت تعاني من مضاعفات بسبب انخفاض ضغط دم ، مما استدعى قائد الطائرة إلى تغيير ارتفاع الطائرة لزيادة ضغط الهواء في الطائرة وإنقاذ حياة الأم.

وعند هبوط الطائرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، تم نقل الأم والمولودة الجديدة إلى مستشفى قريب وهما في حالة صحية جيدة.