شاهد: قطر تستقبل لاجئين أفغان في مجمع فلل مؤقتا

تظهر مقاطع الفيديو، لقطات للاجئين أفغان تم إسكانهم مؤقتا في مجمع فلل على بعد 10 دقائق من قلب العاصمة الدوحة.

واستقبلت الدوحة 8 آلاف لاجئ أفغاني أعلنت أن غالبيتهم سيوطن في دول أخرى، دون تحديدها.

الجيش البريطاني كان أعلن الأحد، مقتل 7 مدنيين أفغانيين وهم يحاولون دخول مطار كابول الدولي، وسط فوضى عارمة لحشود تحاول الفرار من سيطرة طالبان.

وقالت امرأة لوكالة فرانس برس، السبت بعد أن سافرت مع شقيقها: "رأيت أحد أعضاء طالبان يضرب شخصًا يحاول تسلق سياج المطار، وشعرت بالخوف الشديد، ولم أستطع النظر في عينيه ... شعرت بالرعب".