بالونات حارقة من غزة تتسبب بحرائق جنوب إسرائيل

تسببت بالونات حارقة اطلقت من من قطاع غزة الاثنين باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية. والمرة الاخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من آب/اغسطس، وقد ردت إسرائيل بضربات جوية.

وأوضح رجال الإطفاء في بيان "اندلعت حرائق عدة في منطقة اشكول المحاذية لقطاع غزة". وأشار البيان إلى أن تحقيقات الخبراء "حددت السبب على أنه بالونات حارقة من غزة".

والبالونات أداة أساسية تهدف إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعية المحيطة بالقطاع الفلسطيني.

وتحمّل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع، الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عاما، ويعيش فيه حوالى مليوني نسمة.

وأصيب نحو 41 فلسطينيا السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "جنديا من حرس الحدود الإسرائيلي اصيب بجروح خطيرة بنيران حية انطلقت من قطاع غزة ويتلقى حاليا العلاج الطبي بأحد المستشفيات".

وبعد هذه المواجهات، أعلنت إسرائيل أنها نفذت غارات جوية على "أربعة مواقع لتصنيع الأسلحة ومخازن تابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وفي 21 أيار/مايو، أعلنت إسرائيل وحماس وقفا لإطلاق النار أنهى تصعيدا دمويا بين الطرفين استمرّ 11 يوما وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلا بينهم طفل وفتاة وجندي.