مشروع إسرائيلي لإنتاج فاكهة الأفوكادو في المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن انطلاق مشروع استثماري كبير لإنتاج فاكهة الأفوكادو في المغرب، وذلك بعد أيامٍ على زيارة وزير الخارجية يائير لابيد للرباط وتوقيعه اتفاقات شملت العديد من القطاعات من بينها القطاع الزراعي.

وفي تغريدة نشرتها على "تويتر"، قالت الخارجية الإسرائيلية، على حسابها في "تويتر": " أعلنت أكبر شركة للمنتجين والمصدرين لفاكهة الأفوكادو في إسرائيل ((هادرين)) عن انطلاق مشروع لإنتاج الافوكادو بالمغرب".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية على حسابها باللغة العربية أن قيمة الاستثمار تبلغ "حوالي 9 ملايين دولار، ويستطيع المغرب بموجب هذه الشراكة انتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويا".

وكان الوزير الإسرائيلي لابيد أكد أثناء زيارته للمغرب الخميس قبل الماضي على أن بلاده والمغرب تعتزمان تطوير علاقاتهما الدبلوماسية وافتتاح سفارتين في غضون شهرين، كما افتتح لابيد خلال زيارته المغرب مكتباً تمثيلياً لإسرائيل في الرباط، واصفاً الحدث بأنه "لحظة تاريخية".

ويجدر بالذكر أن المغرب وإسرائيل استأنفتا علاقاتهما البينية بعد توقيع اتفاق ثلاثي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تعترف بموجبه الأخيرة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.