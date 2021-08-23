بدل أن يتم تربيته ككل الحيوانات..كنغر في السعودية يلقى مصيره ضمن وجبة "مندي" وجدل يشعل مواقع التواصل

تداولَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في المملكة العربية السعودية لشباب يذبحون حيوان كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي".

وفيما تم التصريح لأخذ الحيوان من أجل تربيته، كان مصيره الذبح والأكل وفوق ذلك تم تصوير تلك المشاهد التي لم يتم استحسانها من قِبل الكثيرين على الوسائط الاجتماعية.

وقال المركز الوطني السعودي لتنمية الحياة الفطرية، في بيان، إن ما تم في هذا المقطع يعتبر "مخالفة لنص نظام البيئة الذي يحظر قتـل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها".

وأعلن المركز عن تواصله مع وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، قال المتحدث بِاسم المركز بندر الفالح، إنه "تم التواصل مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالفين والنظر في هذه المخالفة". وأضاف أن "من قام بنشر المقطع لم يأخذ في الحسبان مسألة تعزيز الفكر الخاطئ لذبح الكائنات الفطرية وتناولها كوجبات".

وأضاف البيان أن المركز "قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح". وأكد المركز أنه جاري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية "لتطبيق الإجراءات النظامية".

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها، حتى لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.