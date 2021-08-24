"إير بي إن بي" تتعهد بتأمين السكن مجاناً لـ20.000 لاجئ أفغاني

عرضت شركة "إير بي إن بي" سكنا مجانيا لـ 20 ألف لاجئ أفغاني على مستوى العالم هذا الثلاثاء وسعت للحصول على مزيد من المساعدة من المضيفين الذين يستأجرون العقارات من خلال الشركة التي تنشط في مجال مشاركة المنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي برايان تشيسكي، عبر تويتر، أن "تهجير اللاجئين الأفغان وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى يُعتبر من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا"، وأضاف "نشعر بمسؤولية التصعيد، وآمل أن تُلهم هذه المبادرة قادة الأعمال الآخرين لفعل الشيء نفسه. ليس هناك وقت نضيعه".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن ما يقدر بنحو 270 ألف أفغاني نزحوا حديثاً داخل البلاد منذ يناير-كانون الثاني، ويرجع ذلك أساسا إلى انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف، مما رفع إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة.

نقل اللاجئين الأفغان Andrea Comas/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

قال مسؤولو البيت الأبيض إن 28 رحلة جوية أمريكية نقلت حوالي 10.400 شخص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين إلى بر الأمان من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان، وأن 15 رحلة جوية على متن طائرة من طراز سي-17 نقلت 6660 شخصا آخرين خلال الـ 12 ساعة التالية.