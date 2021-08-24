قطارات خمس نجوم.. عندما تصبح رحلات السفر بنكهة التميز والفخامة

لا يعتبر القطار وسيلة المواصلات الأسرع في العالم، إلا أن تزايد المخاوف من التغير المناخي وما يترتب عليه من كوارث طبيعية في بلدان عديدة والأزمة الصحة الحالية، جعلته الوسيلة الأكثر شعبية في العام الماضي.

لقضاء عطلهم الصيفية، أصبح الكثيرون يفضلون السفر بالقطارات بدل السيارات والطائرات لتجنب الحشود المزدحمة وساعات الانتظار.

بالإضافة إلى ذلك، يستمتع المسافر بتجربة استثنائية تتخللها إطلالات بانورامية على طول الرحلة وعربات تناول الطعام ونصائح المرشدين السياحيين.

تقول إستيل جيرودو، المديرة الإدارية لمجموعة "كلوب ميد" السياحية الفرنسية: "على عكس الطائرات، يمكنك رؤية المناظر الطبيعية باستمرار أثناء رحلتك في القطار. فضلا عن الاستمتاع بمناظر جبال الألب الفرنسية أو جبال روكي الكندية من مقعدك المريح".

ولمساعدة عشاق السفر على العثور على أفضل رحلات السكك الحديدية الفاخرة، ألقت شركة السفر والسياحة "كلوب ميد" نظرة على مختلف الرحلات من جميع أنحاء العالم وقامت بتصنيفها.

واعتمدت في ذلك على متوسط سعر التذكرة وتقييمات من موقع Trip Advisor، وتطبيقات إنستغرام وبينترست، بالإضافة إلى عدد من المعالم السياحية التي يمكنك مشاهدتها من نافذة عربة القطار.

وعليه، قدمت لائحة تضم أفضل 20 رحلة بالقطار في أوروبا، يمر بعضها ببلدان وقارات أخرى، مثل اليابان وبيرو وأستراليا، وهي كالتالي:

20. جولدن إيجل جانوب إكسبرس، أوروبا

19. بلو ترين، جنوب أفريقيا

18. مهراجا اكسبريس، الهند

17. دي ترونسكانتابريكو غران ليجو، إسبانيا

16. سيفن ستارز، كيوشو، اليابان

15. فندق بلموند البريطاني بولمان، أوروبا

14. ديكان أوديسي، آسيا

13. غولدن إيغل، روسيا

12. دي كاناديان، كندا

11. المحيط الهندي وأستراليا ونيوزيلندا

10. بيلموند أندين إكسبلور، بيرو

9. غولدن باس بانوراميك إكبريس، سويسرا

8. القطار الرئاسي، البرتغال

7. فينيسيا سيمبلون أورينت إكسبريس، من لندن إلى فينيسيا

6. روفوس ريل، جنوب وشرق إفريقيا

وإليك أفضل خمس رحلات قطار فخمة في العالم

5. بيرنينا إكسبريس، أوروبا

ينقل الركاب من خور في سويسرا عبر الحدود الجبلية إلى تيرانو في إيطاليا، وهو أعلى خط سكة حديد في جبال الألب.

يمر القطار عبر 55 نفقا، وعبر 196 جسرا، ويصل إلى أعلى نقطة في المسار على ارتفاع 2253 مترا فوق سطح البحر. وقد صُنِّف الخط الفاصل بين المحطة في ثوسيس وسويسرا وتيرانو ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو.

توفر نوافذ القطار الزجاجية بحجمها الكبير للمسافر إمكانية التمتع بمناظر ساحرة للجبال المكسوة بالثلوج، ويقدم دليل السفر الرقمي قصصا عن الطريق.

تبدأ الأسعار من 9.30 يورو فقط للفرد، ويمكنك العثور على معلومات أوفر حول كيفية حجر هذه الرحلة الممتدة عبر جبال الألب من هنا.

4. دي غان، أستراليا

يمتد قطار "دي غان" الأسترالي من أديلايد في الجنوب وصولا إلى داروين في الشمال، وهو في الخدمة منذ أكثر من 90 عاما.

ولا تعتبر الرحلة عبر هذا القطار عادية لأنها تتميز بتجارب تناول الطعام الفخمة وتوفر حجرات خاصة.

وعلى طول الطريق، يستمتع الراكب بتجارب "خارج القطار"، بما في ذلك الرحلات إلى المناطق النائية ومشاهدة شروق الشمس في أولورو المشهورة عالميا وعشاء المأكولات البحرية في ميناء داروين.

يمكنك حجز مغامرتك الفريدة من نوعها في السكك الحديدية الأسترالية بأسعار تبدأ من حوالي 1170 يورو من هنا.

3. سكة حديد فلام، النرويج

تتجول رحلة القطار الفاخرة هذه عبر غرب النرويج، وتنقل الركاب من مستوى سطح البحر في نهاية مضيق أورلاندس إلى ارتفاع 867 مترا في الجبال في محطة ميردال.

ويُقال إن بناء الخط البالغ طوله 20 كيلومترا هو أحد أعظم الإنجازات الهندسية في البلاد بأكملها.

يتوقف القطار أيضا لمدة خمس دقائق للسماح لك بالتقاط صورة في شلال Kjosfossen المثير للإعجاب.

تقول الأساطير المحلية إنه يجب الانتباه إلى "هولدرا"، وهي مخلوقات أسطورية جميلة ذات شعر طويل ترتدي فستانا أحمر. تبدأ أسعار الرحلة الواحدة في هذا القطار الرائع من حوالي 47 يورو، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول العروض المتاحة هنا.

2. غلاسييه إكسبريس، سويسرا

يربط هذا الطريق بين اثنين من المنتجعات الجبلية الرئيسية في مدينتي زيرمات وسانت موريتز، ويوفر مناظر بانورامية خلابة لجبال الألب على طول الرحلة التي تستغرق ثماني ساعات.

ويمكنك الاستمتاع بوجبات لذيذة يتم تحضيرها على متن القطار، مصحوبة بكأس من نبيذ مزارع الكروم التي ستمر بها.

يبلغ سعر تذاكر الدرجة الأولى 268 يورو من سانت موريتز إلى زيرمات. ويمكنك حجز رحلتك هنا.

1. روكي ماونتينير، كندا

نصل إلى المرتبة الأولى في قائمة أفخم رحلات القطار، وتشق طريقها عبر جبال روكي الكندية الشهيرة، مع خيار زيارة تسع وجهات أخرى على طول الرحلة.

تم تصنيف شركة القطار كواحدة من أكثر الخيارات التي تنال إعجاب الأفراد عبر تطبيق إنستغرام، وهي معروفة برحلاتها اليومية المتعددة.

وكجزء من تجربة الرفاهية هذه، يوجد مرشد سياحي خبير يشرح لك المعالم السياحية التي ستشاهدها من عربات القطار ذات القبة الزجاجية المصممة خصيصا لتقديم منظر بانورامي لا مثيل له والاستمتاع بالطبيعة في الهواء الطلق.

يصل متوسط سعر التذكرة حوالي 1600 يورو، وهو سعر يعتبر غال بعض الشيء إلا أن المناظر الأخاذة والخدمة الاستثنائية على متن القطار تجعها تستحق التكلفة. احجز تجربتك هنا.