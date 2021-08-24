مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء.

وقالت الوزارة "استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (15عاما) بعدما أدخل فجر اليوم (الثلاثاء) مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس".

وأكد الجيش الاسرائيلي إطلاقه النار باتجاه "شخص مشبوه كان يحاول رمي شيء كبير على الجنود من أحد السطوح" خلال عملية عسكرية.