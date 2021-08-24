الإمارات تستبعد خفض الانبعاثات الكربونية إلى حد الصفر قبل "كوب 26"

من غير المحتمل أن تستطيع الإمارات العربية المتحدة وضع هدف "محايدة الكربون" (انبعاثات كربونية بمعدل صفر) قبل البدء بمحادثات قمة المناخ "كوب 26" التي من المفترض أن تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتقول صحيفة "تايم" إن ذلك سيؤدي هذا إلى توجيه ضربة شديدة لقمة المناخ، إذ تجعل درجات الحرارة الشديدة والظروف الجوية الجافة التي يعيشها العالم حالياً من الصعب جداً تقليل الانبعاثات لأن هناك حاجة إلى استخدام الكثير من الطاقة للتبريد وتحلية المياه، وفقا لمسؤول كبير في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال قيس السويدي، رئيس قسم التغير المناخي بالوزارة، في مقابلة "لا تتوقعوا منا الإعلان عن أي شيء بحلول كوب 26، لكننا ندرس هدف "صفر انبعاثات كربونية" كما يفعل أي بلد آخر".

وأضاف أن الدول الأخرى سارعت إلى إعلان أهداف المناخ قبل معرفة كيفية تحقيقها، وأن الإمارات بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء دراسات من شأنها تحديد مدى السرعة التي يمكن أن تصل فيها البلاد إلى صافي الصفر.

وفي نفس السياق، لم يعلن أن منتج رئيسي في أوبك عن الهدف المتمثل في الوصول بمستوى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى الصفر، وكانت الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر احتمالا للقيام بذلك قبل انعقاد القمة في غلاسكو.

تريد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من الحكومات الالتزام بتطبيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، إذ يعتبر التخلص منها على مدار العقود الثلاثة القادمة أمرا حاسما لمنع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي.