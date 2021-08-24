تظاهر المئات من اللاجئين الأفغان في إندونيسيا، الثلاثاء، منددين بسيطرة حركة طالبان المتشددة على السلطة، ومطالبين بإعادة نقلهم إلى بلاد أخرى حيث يمكنهم الحصول على لجوء.
وإندونيسيا ليست بين الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا على بروتوكول أضيف إليها في 1967 ولذا فإن حكومة جاكرتا لا تسمح لطالبي اللجوء بالعمل والحصول على حق التعليم والمستشفيات العامة.
وتفرق المتظاهرون بعد بضع ساعات، حيث هددت الشرطة باعتقالهم لخرقهم حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا.
ويشكل الأفغان أكثر من نصف عدد اللاجئين في إندونيسيا البالغ عددهم 13400 شخص، وفقاً لأرقام أممية.
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