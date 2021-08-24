شاهد: "القبة الحديدية" تنجح في أول اختبارٍ لها بالولايات المتحدة

أظهرت مقاطع مصوّرة وزعها مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اختباراً نفذه الجيش الأمريكي بالذخيرة الحيّة لنظام القبّة الحديدية الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من إسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت يوم أمس أن منظومتها الدفاعية الصاروخية "إمدو" أنهت بنجاح اختبار إطلاق نار حي لأول بطارية نظام دفاع القبة الحديدية للجيش الأميركي".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "تم إجراء اختبار الأداء والذخيرة الحية في نطاق اختبار "وايت ساندس نيو مكسيكو"، وكانت المرة الأولى التي يعترض فيها الجنود الأميركيون أهدافاً حية تستخدم نظام القبة الحديدية".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقعتا في صيف العام 2019 اتفاقية لشراء بطاريتي صواريخ، وتم تسليمهما بعد عام وخضعتا لعملية اختبار القبول وتدريب المشغلين على مدار الأشهر الماضية، وتم تصميم نظام القبة الحديدية للجيش الأمريكي (أي دي دي إس ـ إي) للتصدي لتهديدات على غرار صواريخ كروز وأنظمة الطائرات بدون طيار والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون.