هل يمكن للنفايات أن تتسبب في اندلاع الحرائق؟ إليكم بعض النصائح لتفادي ذلك

أصبحت حرائق الغابات أكثر تواترا وفتكا في جميع أنحاء العالم، وأصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى معرفة كيفية منعها وطرق تفاديها وتفادي الخسائر التي تصاحبها.

كان شهر يتموز/ يوليو الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم، حيث دمرت النيران أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وكندا وتركيا واليونان. مع تزايد حوادث حرائق الغابات ، تنشر إدارات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء العالم نصائحها لأولئك الذين يقصدون المناطق المعرضة للحرائق.

في الولايات المتحدة، يتسبب الناس في حرائق الغابات بنسبة 90 في المائة، وإليكم بعض النصائح المهمة لتجنب اندلاع حريق قد يكون مدمرا وقد يحدث بشكل عرضي:

اتركوا سياراتكم بعيدة عن العشب الجاف

يمكن أن تصل أنابيب عوادم السيارة إلى درجات حرارة شديدة تصل إلى 600 درجة مئوية، وإذا كنت تقود سيارتك بالخارج، التزم بالطريق لتجنب إشعال النار في المناطق الجافة.

وبالمثل، يمكن أن يؤدي ضعف صيانة السيارة في ذروة الصيف أيضا إلى خطر حدوث شرر أو تسرب للوقود، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق الغابات وانتشارها.

اطبخوا بأمان

كلنا نحب حلوى المارشميلو بجوار النار، ولكن ليس عندما تنطوي على مخاطر كبيرة. فالطهي في مواقد التخييم، ينطوي على مخاطر أقل لفقدان السيطرة على اللهب المكشوف.

ومع ذلك، إذا اخترتم الطهي خلال نزهاتكم في الغابات، ضعوا الصخور حول الحافة لتجنب انتشارها، واحرقوا كل الخشب وتأكدوا من تحوله إلى رماد قبل أن تغادروا المكان، مع توخي الحذر الشديد للتحقق من عدم وجود جمر متبقٍ.

تخلصوا من السجائر والأشياء الأخرى المشتعلة بأمان

لقد رأينا جميعا بطل فيلم يقوم بإشعال النار عن غير قصد باستخدام سيجارة مشتعلة ، لكن هذا الخطر حقيقة واقعة، لذا عليكم باستخدام منفضة سجائر وتأكدوا من الاحتفاظ بالولاعات في مكان آمن.

ربما قد تبدو فكرة القيام بعشاء رومانسي على ضوء الشموع في الهواء الطلق جيدة، ولكن احرصوا كل الحرص على مراقبة المكان، الذي تشعلون فيه النار.

لا تطلقوا الألعاب النارية

للاحتفال؟ جرب أضواء النثار أو الديسكو بدلا من الألعاب النارية. حتى الماسة المحمولة باليد يمكن أن تصل إلى درجات حرارة تصل إلى 2000 درجة مئوية، مما يشكل خطرا جسيما على إشعال المناطق الجافة في الغابات.

في العام الماضي، اندلعت مجموعة كبيرة من حرائق الغابات بالقرب من لوس أنجلوس، كاليفورنيا بسبب "جهاز ألعاب نارية يولد دخانا" تم استخدامه كجزء من حفلة كشف عن جنس مولود.

تحدث غالبية حرائق الغابات المتعلقة بالألعاب النارية حول الاحتفالات الوطنية مثل الرابع من تموز/ يوليو في الولايات المتحدة، أو ليلة رأس السنة الجديدة. إذا اخترتم إطلاق الألعاب النارية، فتأكدوا من تأمين المنطقة، وتجنبوا العشب الجاف، وراقبوا بعناية انتشار الحطام المشتعل.

التقطوا الزجاجات

يجب أن يكون التقاط القمامة قرارا عفويا غير واعي بالنسبة لمعظمنا هذه الأيام، ولكن سيكون هناك دائما عدد قليل ممن لم يتلقوا المذكرة.

يحذر عدد من وكالات السلامة من الحرائق في جميع أنحاء العالم المصطافين من ترك الزجاجات خلفهم في المناطق المعرضة للحرائق، مما يشجع الزوار بنشاط على جمعها إذا تم رصدها. وذلك لأن الزجاج، وخاصة الزجاج المنحني، يمكن أن يسبب حرارة شديدة عند انعكاس الشمس، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق في المناطق العشبية الجافة.

بينما يتفق العلماء إلى حد كبير على أن الحرارة الشديدة التي تجتاح أجزاء كثيرة من العالم هي المسؤولة عن زيادة احتمالية وشراسة حرائق الغابات، يمكن أن تلعب ممارسات السلامة من الحرائق الفردية دورا كبيرا في منعها.

نظرا لأن الاحتباس الحراري يضمن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، فإن حتى أولئك الموجودين في المناطق الأقل عرضة للحرائق يتعرضون لخطر التأثر. كما أظهرت حرائق هذا العام بالفعل، فإن حرائق الغابات تقترب من المناطق السكنية، وتنتشر أكثر من أي وقت مضى وتودي بحياة المزيد من الأشخاص.