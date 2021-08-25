فيديو: خمسة أعضاء من فريق نسائي أفغاني لتطوير الروبوتات يصلنّ إلى المكسيك

وصل خمسة أعضاء من فريق نسائي أفغاني لتطوير الروبوتات إلى المكسيك مساء الثلاثاء هربا من مستقبل يكتنفه الغموض بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة واستيلاء حركة طالبان المتشددة على السلطة.

وقالت نائبة وزير خارجية المكسيك مارثا ديلجادو أثناء ترحيبها بهن خلال مؤتمر صحفي في مطار مكسيكو سيتي الدولي "نرحب بكن ترحيبا حارا في المكسيك".

والفريق المؤلف من فتيات ونساء عمر أصغرهن 14 عاما حصل على جوائز دولية كما بدأ في آذار/مارس الماضي العمل على ابتكار جهاز تنفس صناعي مفتوح المصدر ومنخفض التكلفة في ظل تفشي جائحة كورونا في البلد الذي عصفت به الحرب.

وتعهدت المكسيك بمساعدة النساء والفتيات الأفغانيات. وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على تويتر يوم 18 أغسطس آب إن البلاد بدأت "التعامل مع طلبات اللجوء الأولى للمواطنين الأفغان وبصفة خاصة النساء والفتيات اللواتي طلبن ذلك" بمساعدة سفير المكسيك في إيران.

وأصبح الوصول الآمن إلى المكسيك ممكنا يوم الثلاثاء بفضل "جهود دولية مكثفة وتنسيق من مجموعة من المتطوعين" ساعدوا الفتيات حسبما أفاد متطوع طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامة العائلات التي لا تزال تحت سيطرة طالبان.

ووصل أعضاء آخرون من الفريق المختص بتطوير الروبوتات إلى قطر في الأيام القليلة الماضية.