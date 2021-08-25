ماهي الدول الأوروبية التي تفرض على زائريها الحصول على "جواز السفر الأخضر"؟

تتزايد البلدان الأوروبية التي تعتمد العمل بالتصريح الصحي والتي تجعل من غير القانوني دخول الحانات والمطاعم دون دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا أو الخلو منه.

وكل دولة لديها خطة مختلفة قليلاً عن الأخرى حول كيفية العمل بهذه التصاريح، لذلك وجب التأكد من تلك القواعد قبل السفر إلى أي من هذه البلدان.

ما هو جواز السفر الأخضر ولماذا هو مطلوب؟

جواز السفر الأخضر، الذي تم استخدامه لأول مرة في إسرائيل، هو بمثابة شهادة صحية تقر بخلو صاحبها من فيروس كورونا وتلقيه اللقاح المضاد أو تعافيه منه تماما وتتيح له حرية التنقل بين بعض الدول، كما يمنحه حق دخول المطاعم والبارات والمقاهي والأماكن الداخلية الأخرى.

ليست هناك حاجة إليه خلال التجمعات في الهواء الطلق حيث ثبت أن انتقال الفيروس في الهواء الطلق منخفض، شريطة الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

لا تزال بعض الدول في طور التحقق القانوني من كيفية عمل التصاريح. قام آخرون بتطبيق ذلك من خلال تطبيقاتهم الخاصة منذ أن بدأت تتزايد قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا في وقت سابق من هذا العام.

هل يختلف الجواز الأخضر عن شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية؟

في بعض الحالات، لا تعمل شهادة كوفيد الرقمية كبطاقة سفر عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتحقق من تلقيح الشخص من أجل تسهيل الرحلات عبر هذه الدول.

تستخدم بعض البلدان التطبيقات الخاصة بها أو الوثائق الورقية التي تم إنشاؤها قبل وجود شهادة كوفيد الرقمية. بينما تجد بلدان أخرى ضالتها في استخدام هذه الشهادة لأن بيانات التطعيم موجودة ومتاحة، مما يبسط عملية التحقق.

لماذا كانت ولازالت هناك احتجاجات ضد الجواز الأخضر الصحي؟

لم يلقَ "جواز السفر الأخضر" استحسان الكلّ، حيث يعتقد بعض المواطنين أنه ينتهك الحريات المدنية ويسمح للحانات والمطاعم "بالتمييز" ضد أولئك الذين لا يرغبون في تلقي اللقاح.

يدرك كذلك التجار وأصاحب المحلات والمقاهي والمطاعم والحانات وغيرها، أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها سريعا دون منحهم الوقت الكافي لتطعيم أنفسهم وموظفيهم.

متظاهرون يشاركون في مظاهرة في ساحة فونتانا في ميلانو، ضد إلزامية الجواز الأخضر لتناول الطعام في الأماكن المغلقة وفضاءات الترفيه، إيطاليا، 24 يوليو 2021 AFP

ما هي الدول التي تستخدم الجواز الأخضر وكيف يمكنك الحصول عليه؟

يجب على الزائرين أن يمروا بالعملية نفسها كالمقيمين أو المواطنين للحصول على الجواز الأخضر من أجل دخول الدولة التي يرغبون في السفر إليها.

النمسا

يتطلب الدخول إلى المطاعم والمسارح والفنادق والمنشآت الرياضية وأماكن العناية الشخصية إثبات التطعيم أو الاختبار السلبي أو شهادة الشفاء من كوفيد-19.

بلجيكا

يمكن للسياح والمقيمين البلجيكيين الذين يحضرون الأحداث الخارجية التي تضم 1500 شخص أو أكثر التقدم بطلب للحصول على تذكرة كوفيد الآمنة التي ستعفيهم من ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على هذه التذكرة، يجب أن تكون ممّن تم تطعيمهم بالكامل ومرت فترة أسبوعين على الأقل على آخر جرعة تلقيتها، أوأن يكون لديك دليل على الشفاء من كوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية، أوأن يكون لديك اختبار بي سي آر (PCR) سلبي (صالح في يوم الاختبار ولمدة يومين بعد ذلك) أو اختبار الأجسام المضادة سلبي (صالح في يوم الاختبار ولمدة يوم واحد بعد ذلك).

سيتم تمديد تذكرة كوفيد الآمنة لتشمل التجمعات الداخلية التي تضم 1500 شخص أو أكثر اعتبارًا من 1 أيلول/ سبتمبر.

قبرص

يجب على أي شخص يزور المطاعم والحانات وأماكن أخرى في قبرص أن يكون لديه تصريح كورونا (Coronapass)، المعروف أيضًا باسم (Safe Pass)، لإثبات التطعيم ومرور أكثر من ثلاثة أسابيع على ذلك أو إظهار اختبار سلبي. يختلف هذا التطبيق عن شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية ويتم استخدامه بشكل منفصل.

الدنمارك

تفرض الدنمارك كذلك تصريح كورونا (Coronapass) على جميع الراغبين في دخول المطاعم الداخلية والأماكن الثقافية والذي يفرض نفس شروط شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية. ويتوفر هذا التصريح في شكل ورقي أو قابل للتحميل عبر أحد التطبيقات. يعتبر أول تطبيق تم تطويره بعد شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية.

فرنسا

أمر الرئيس إيمانويل ماكرون بمرسوم يقضي بأن يُطلب من زوار جميع الأماكن الداخلية التي تزيد سعتها عن 50 عامًا، إظهار "الشهادة الصحية".

واعتبارًا من 9 آب/ أغسطس، احتاج الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا أيضا إلى تصريح أخضر لحضور الأحداث التي تتسع لأكثر من 1000 شخص. الشهادة الصحية يتم إصدارها لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أولئك الذين تعافوا من كوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية. يمكن أيضًا للأشخاص الذين لديهم اختبارات بي سي أر سلبية واختبارات الأجسام المضادة صالحة لمدة 48 ساعة، الحصول على الشهادة الصحية.

يقدم الزائرون تصريحهم الصحي إلى مسؤول عند مدخل سينما في مونبلييه، جنوب فرنسا، 29 يوليو 2021 AFP

ألمانيا

يجب تلقيح معظم الأشخاص الذين يدخلون الأماكن المغلقة في ألمانيا أو طلب اختبار سلبي ضد كوفيد-19 وإظهار دليل على ذلك من خلال شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية.

ويعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات والذين يتم اختبارهم بانتظام خلال تعليمهم.

يأتي هذا بعد أن أقر رئيس مكتب المستشارة أنغيلا ميركل في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيكون من الأسهل كثيرًا في المستقبل على الأشخاص الذين تم تلقيحهم "التمتع بمزيد من الحريات" عند حضور الأحداث الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية.

اليونان

تم اعتماد التطبيق اليوناني "تصريح كوفيد" (Covid Pass) للتحقق من حالة الزبائن "الآمنة" والتحقق مما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه أو تعافيه من كوفيد أو لديه نتائج سلبية مؤخرًا لاختبار بي سي آر او اختبار الأجسام المضادة. تطبيق (Covid Pass) إلزامي للدخول إلى المطاعم والمقاهي والحانات.

إيطاليا

في إيطاليا يجب عليك إظهار التصريح الأخضر لكوفيد-19 من أجل الدخول إلى جميع الأماكن العامة والداخلية. إنه يقدم دليلاً على أن حامله قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو تعافى من الفيروس أو ثبت أن اختباره سلبي في الـ 48 ساعة الماضية.

إنه بمثابة امتداد لشهادة كوفيد الرقمية الأوروبية. ويسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بحضور أماكن الضيافة والتجمعات الكبيرة مثل المتاحف والحفلات الخاصة والأحداث الرياضية.

لوكسمبورغ

يُسمح للزبائن الحاصلين على شهادة التطعيم الرقمية أو تطبيق (CovidCheck)، المكوث في الأماكن المغلقة حتى الساعة 1 صباحًا دون قيود. أما الذين لا يملكون هذه الشهادة فيجب عليهم ارتداء أقنعة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

يجب على الحاضرين في جميع الأحداث الاجتماعية والثقافية العامة تقديم (CovidCheck) أو شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية، إما بشكل إلكتروني أو ورقي.

هولندا

لا يوجد تنفيذ قانون رسمي للتصريح الأخضر الخاص بكوفيد-19، لكن الشركات التي تتحقق من إثبات تطعيم موظفيها هي الوحيدة المسموح لها بفتح أبوابها بكامل طاقتها الاستيعابية.

البرتغال

من الضروري تقديم شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية أو اختبار سلبي عند دخول أماكن الإقامة السياحية (عند الوصول) والمنتجعات الصحية وقاعات الرياضة والكازينوهات والفعاليات الثقافية التي تضم أكثر من 500 شخص في الداخل أو 1000 شخص في الهواء الطلق.

تتطلب المطاعم دليلًا على التطعيم ضد فيروس كورونا أو اختبار سلبي في أمسيات الجمعة بعد الساعة 7 مساءً وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية ولا ينطبق ذلك على الأطفال دون سن 12.

جمهورية أيرلندا

يمكن للحانات والمقاهي والمطاعم فقط استقبال الأشخاص الذين يحملون شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية، في شكل رقمي أو ورقي. كما يتم استقبال الزبائن الذين يمكنهم إظهار دليل على التعافي من كوفيد-19 في الأشهر الستة الماضية.

سلوفينيا

أماكن الاستقبال الداخلية مفتوحة لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتم تطعيمهم أو يمكنهم تقديم دليل على اختبار سلبي لكوفيد-19، ويشمل ذلك مؤسسات السياحة والمطاعم والأحداث الثقافية والرياضية والكازينوهات والمعارض التجارية والتجمعات العامة لأكثر من 100 شخص.

إسبانيا

على الرغم من أن إسبانيا لم تشترط جواز السفر الأخضر كباقي الدول الأوروبية، إلا أن منطقة غاليسيا وجزر الكناري تستوجب ذلك. سيتعين على الأشخاص الذين يعيشون هناك إثبات تلقيهم التطعيم أو التعافي من الفيروس أو إظهار اختبار سلبي حديث عبر شهادة كوفيد الرقمية.

لم تؤكد الحكومة ما يجب أن يُظهره السياح لمنحهم حق الدخول إلى الحانات الداخلية والمقاهي والمطاعم، ولا يزال يتم تشجيع الناس على ارتداء أقنعة الوجه في المساحات الداخلية والخارجية المغلقة.