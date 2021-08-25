دبي تؤكد اعتقال أحد أبرز زعماء المافيا الإيطالية

أكدت سلطات إمارة دبي الأربعاء أنها أوقفت مؤخراً احد أخطر المطلوبين في إيطاليا وهو تاجر المخدرات رافالي إيمبريالي، وأحد المقربين منه.

ويعد رافالي إيمبريالي، أحد أبرز وجوه الجريمة المنظمة في نابولي بجنوب إيطاليا، والذي يعتبر من أخطر الفارين الإيطاليين، أوقف في الرابع من آب /أغسطس بالتنسيق مع الشرطة الدولية "إنتربول" والشرطة الأوروبية "يوروبول"، بعدما كان مطلوباً منذ ست سنوات.

والأربعاء، أكدت شرطة دبي في بيان اعتقاله، مشيرة الى انها ألقت القبض على "رافاييل ماوريلو، أحد أبرز المقربين إليه، والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات في عصابة كامورا، والمطلوب لدى الانتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص في موطنه باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إلى جانب تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية".

وبحسب الشرطة فإن امبريالي كان ينتحل اسم انطونيو روكو، واستخدم أكثر من سيارة لإخفاء تحركاته.

ونقل البيان عن العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قوله إن امبريالي كان "يستخدم أكثر من سيارة في تنقله اليومي لإخفاء تحركاته، واختار العيش في مقر سكن مُستقل لمراقبة من يقترب منه، إلى جانب عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الدولة".

وبحسب البيان فإن الشرطة "ضبطت في مسكن زعيم العصابة مبالغ مالية وساعات ومقتنيات ثمينة من بينها لوحات فنية كان يحرص على جمعها".

وقالت الشرطة إنها أحالت ملف إيمبريالي والمقرب منه "إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمهما طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.