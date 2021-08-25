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إسرائيل

الإتحاد للطيران وإسرائيل لصناعات الفضاء ستنشآن موقعاً لتحويل الطائرات في أبو ظبي

بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف - طائرة الاتحاد للطيران تستعد للهبوط في مطار أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة- آيار / مايو 2014
صورة من الارشيف - طائرة الاتحاد للطيران تستعد للهبوط في مطار أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة- آيار / مايو 2014   -   حقوق النشر  Kamran Jebreili/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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قالت إسرائيل لصناعات الفضاء المملوكة للدولة يوم الأربعاء 25 آب / أغسطس 2021 إنها وقعت اتفاقاً مع الاتحاد الهندسية لتأسيس موقع لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز بوينغ 777-3000 إي.آر في أبوظبي.

وتهدف المنشأة الجديدة، التي ستعمل كمركز صيانة للشركة في أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي على طائرات الشحن الكبيرة.

يأتي الاتفاق بعد عام من تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أمريكية.

المصادر الإضافية • رويترز