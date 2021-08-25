ابنتان ترفضان نقل الدم إلى والدهما من متبرع تم تطعيمه بلقاح ضد كوفيدـ19

رفضت ابنتان في مستشفى "إنفيرمي دي ريميني" في إيطاليا نقل الدم إلى والدهما، الذي يبلغ من العمر 90 عاماً، من متبرع مُطعَّم بلقاح مضاد لكوفيد-19، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية وشبكة إر تيه بيه إف الحكومية البلجيكية.

وسألت الأختان، اللتان تعارضان بشدة حملات التلقيح ضد كوفيدـ19، الطاقم الطبي الإيطالي عن مصدر الدم، لكنهم رفضوا تقديم أي معلومات سرية خاصة بالمتبرعين، مما أدى إلى رفضهما نقل الدم.

وفي ظل حملات التطعيم المنتشرة في أنحاء العالم، لا تزال فئة من الناس تشكك في فعالية اللقاحات وترفض عمليات التبرع بالدم من أشخاص ملقحين لأنها تعتبر دماءهم "ملوثة"، بحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

وفي هذه الحالة النادرة، من حسن الحظ أن نقل الدم لوالد الأختين ليس حيويا وإنما كان من شأنه أن يسرع عملية شفائه.