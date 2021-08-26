السلطات الكولومبية تحجز أكثر من 1.2 طن من الكوكايين كانت متجهة إلى أمريكا الوسطى

اعترضت البحرية الكولومبية 1.2 طن من الكوكايين متجهة إلى أمريكا الوسطى على متن قارب (Go-Fast) في المحيط الهادئ في مقاطعة نارينو.

وقال الأدميرال أورلاندو كوبيلوس، قائد فرقة العمل لمكافحة تهريب المخدرات "بوسيدون" في البحرية الكولومبية: "وحدات الجيش الكولومبي، بالتعاون بين المؤسسات مع مكتب المدعي العام، وجهت ضربة جديدة للمجموعة المنشقة عن فارك، مجموعة ألفونسو كانو الغربية، بمصادرة شحنة تزيد عن 1.2 طن من الكوكايين".

وفقًا للأدميرال أورلاندو كوبيلوس، فإن المنشقين عن فارك "يخسرون أكثر من 42 مليون دولار جراء عمليات الاحتجاز هذه".

وقال كوبيلوس لوسائل الإعلام "تم منع تهريب وتوزيع 3 ملايين جرعة من المخدرات في دول المنطقة".

في الشهر الماضي، صادرت البحرية الكولومبية أكثر من 3.6 طن من الكوكايين وغواصتان وزورقان لمهربي المخدرات.

وتم القبض على ثلاثة اشخاص خلال العملية وسيواجهون اتهامات بتهريب المخدرات.