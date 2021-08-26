روسيا تسجّل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19

سجّلت روسيا الخميس حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء، في ظل حملة تحصين بطيئة وغياب القيود الصحية رغم انتشار المتحورة دلتا.

ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية، توفي 820 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجلت آخر حصيلة قياسية في روسيا في 14 آب/أغسطس مع 819 وفاة.

وفي المجموع، توفي 179,243 شخصا بكوفيد-19 منذ بداية انتشار الوباء وفقا للأرقام الحكومية الرسمية. وأبلغت وكالة الإحصاء الروسية "روسستات" عن أكثر من 300 ألف وفاة في نهاية حزيران/يونيو 2021.

كذلك، سجّلت روسيا 19,630 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم منخفض بالنسبة إلى الأيام الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 6,8 ملايين.

وما زالت العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ بؤرتي الوباء الرئيسيتين مع تسجيلهما 1712 و1301 إصابة جديدة على التوالي الخميس.

والموجة الوبائية الناجمة عن المتحورة دلتا هي أكثر فتكا من الموجات السابقة، مع تسجيل 21 ألف وفاة في حزيران/يونيو وحده وفقا ل"روسستات"، إلا أن ذلك لم يدفع الروس للحصول على اللقاح بسبب عدم الثقة في اللقاحات التي طورتها روسيا، مثل سبوتنيك-في.

وحتى الآن، تلقى 30 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، علما أن حملة التحصين بدأت في كانون الاول/ديسمبر 2020. كذلك، لم تساهم دعوات الرئيس فلاديمير بوتين للتلقيح في تسريع وتيرة الحملة.

ورغم هذا الوضع، رفعت معظم القيود خصوصا في موسكو، مركز الوباء على الأراضي الروسية، بغية الحفاظ على الاقتصاد.