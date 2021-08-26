القيادة المركزية الأمريكية تتوعد بالرد على تنظيم الدولة الإسلامية بعد هجومي مطار كابول

توعد الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية تنظيم الدول الإسلامية بالرد على هجوم مطار كابول الذي قتل فيه 12 عسكريا اميركيا ونفذه "انتحاريان من مقاتلي" التنظيم".

وقال ماكنزي "نعمل بجهد كبير لنحدد من المسؤول ومن الأشخاص المرتبطين بهذا الهجوم الجبان ونحن مستعدون للتحرك ضده" مضيفا ان القوات الأميركية "جاهزة ومستعدة لمواجهة" أي هجمات أخرى لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ماكينزي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) إن التفجير أعقبه إطلاق نار، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء من أفغانستان ستتواصل على الرغم من الحزن على القتلى.

ومضى يقول إن نحو ألف مواطن أمريكي ما‭ ‬يزالون في أفغانستان.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم قائلاً إن مقاتلاً من التنظيم قد تمكن من اختراق كافة التحصينات الأمنية التي تفرضها القوات الأمريكية وطالبان حول كابول، واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي عند " مخيم باران" قرب مطار كابول ومن ثم فجر حزامه الناسف وسطه.