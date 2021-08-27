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الولايات المتحدة الأمريكية

بفضل تلقية اللقاح ضد كورونا ... رجل يفوز بمليون دولار في لاس فيغاس

بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية للدولار الأمريكي
صورة أرشيفية للدولار الأمريكي   -   حقوق النشر  Elise Amendola/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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فاز الخميس رجل يعيش بمدينة لاس فيغاس يلقب بـ "حليم- ب" بالجائزة الكبرى للتطعيم ضد فيروس كورونا البالغ قيمتها مليون دولار. الجائزة الكبرى للتطعيم ضد فيروس كورونا أنشأها حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك بهدف زيادة الحماس تجاه الحصول على التطعيم ودحر الشائعات الرائجة بشأن مرض كوفيد-19.

تم تقديم الفائزين بالجائزة من خلال الحروف الأولى من أسمائهم الأولى في حدث مباشر استضافه الحاكم في مركز مؤتمرات لاس فيغاس.

برنامج الجائزة الكبرى المسمى فاكس نيفادا داي Vax Nevada Days تم إطلاقه في 17 يونيو- حزيران المنصرم بمبلغ 5 ملايين دولار من أموال الإغاثة الفدرالية من فيروس كورونا. وامتد البرنامج على مدى 8 أسابيع كاملة.

كما سجل البرنامج فوز مواطنين آخرين بمبالغ مختلفة تتراوح ما بين 1000 و250 ألف دولار.

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أظهرت البيانات الصحية للولاية أن النسبة المئوية لسكان الولاية الذين تم تطعيمهم زادت بنحو 10 بالمئة بين الفترة التي تم خلالها الإعلان عن مجموعة الجوائز التي يضمها البرنامج في في منتصف يونيو- حزيران وحتى نهايته الخميس.

المصادر الإضافية • أ ب