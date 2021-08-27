فيديو | الجيش الجزائري يلقي القبض على جهادي مطلوب منذ 1994

ألقى الجيش الجزائري القبض على مسلح مطلوب، تقول السلطات في البلاد إنه إرهابي.

الموقوف اسمه لعور فهيم، وكنيته نعيم، وهو انضم سنة 1994 بصفته ممرضاً إلى مجموعات الجيش الإسلامي للإنقاذ المصنف لدى السلطات الجزائرية تنظيما إرهابياً.

وألقي القبض على لعور خلال عمليات بحث وتمشيط، نفذتها عناصر الجيش يوم الأربعاء في جبل مسعادة في محافظة جيجل، الواقعة نحو 360 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائر.

وتستخدم السلطات كلمة "إرهابي" للاشارة الى الإسلاميين المسلحين الذين استمروا في نشاطهم بعد الحرب الأهلية (1992-2002).

وقد مكنت العملية من استعادة رشاشين من نوع كلاشينكوف، كان الأول في حوزة المسلح والثاني حجز لاحقا. كما تمت استعادة أربعة مخازن للذخيرة مملوءة ومنظار، ومبلغ مالي يقدر بنحو خمسة آلاف يورو.

وفي العام 2020 أسفرت عمليات الجيش عن مقتل "21 إرهابيا وتوقيف تسعة واستسلام سبعة" بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التي لم تشر إلى مقتل جنود.

ورغم إصدار "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" سنة 2005 لطي صفحة العشرية السوداء، لا يزال مسلحون متشددون ينشطون في أنحاء من الجزائر، وغالبا ما يستهدفون العناصر الأمنية الجزائرية.