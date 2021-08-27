العثور على ثلاثة نمور سومطرة المهددة بالانقراض مقتولة في إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية الجمعة العثور على ثلاثة نمور سومطرة المهددة بالانقراض، مقتولة، من بينها شبلين، في منطقة محمية بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعد أن وقعت في فخاخ نصبها على ما يبدو صياد غير شرعي.

عُثر على الأم وشبلها ميتين الثلاثاء في " Leuser Ecosystem "، وهي منطقة غابات للحفاظ على النمور في مقاطعة أتشيه، حسبما قال مسؤولو وكالة الحفاظ على البيئة. وعُثر على جثة شبل آخر يوم الخميس.

وقالت روزا ريكا واهيوني من مركز آتشيه للحياة البرية والمحافظة على الطبيعة، إن فحص الجثث أظهر أن النمور ماتت بسبب الجروح الملوثة الناجمة عن الأفخاخ السلكية.

وقال مسؤولون إنه عُثر على العديد من الفخاخ المماثلة لتلك المستخدمة في اصطياد الخنازير البرية في المزارع في منطقة الجثث.

محققون يفحصون جثة أحد نمور سومطرة الثلاثة التي عثر عليها ميتة في قرية إي بوبوه في جنوب آتشيه بإندونيسيا، 26 آب / أغسطس، 2021. Tuah Albanna

أحد المدافعين عن البيئة يقف بالقرب من جثة أحد نمور سومطرة الثلاثة التي عثر عليها ميتة في قرية إي بوبوه في جنوب آتشيه بإندونيسيا، الخميس، 26 آب / أغسطس، 2021. Tuah Albanna

نمور سومطرة، أكثر أنواع النمور المهددة بالانقراض، تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر مع تقلص موطنها في الغابة، وفقاً للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتقدر أن أقل من 400 نمور سومطرة لا تزال في البرية.