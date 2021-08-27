آخر مستجدات عمليات الإجلاء من أفغانستان عقب استهداف مطار كابول

أستراليا أجلت آخر جنودها من أفغانستان عشية الاعتداء على مطار كابول



قال وزير الدفاع الأسترالى بيتر داتون الجمعة إن جميع الجنود الأستراليين الذين كانوا لا يزالون فى أفغانستان غادروا البلاد فى اليوم السابق للتفجير الانتحارى فى مطار كابول الخميس، مشيرا إلى "معلومات استخباراتية واضحة جدا" ومحذرا من مزيد من الهجمات.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مؤتمر صحفي الجمعة "تمكنا من تأمين مغادرة باقي الموظفين الأستراليين خلال الليلة الماضية قبل وقت قصير من وقوع الحوادث المروعة في تلك الليلة".

وأضاف موريسون أنه على مدى تسعة أيام بمساندة من القوات الأميركية والبريطانية، ساعدت القوات الأسترالية في إجلاء حوالى 4100 شخص بينهم 3200 أسترالي ومواطن أفغاني حصلوا على تأشيرات استرالية.

وتابع رئيس الوزراء أن أستراليا أنهت عمليات الإجلاء ودخلت "مرحلة ما بعد الإجلاء".

من جهته، صرح وزير الدفاع الأسترالي لقناة "ناين نتوورك" الجمعة أنه "كانت هناك معلومات واضحة جدا بأن (تنظيم) الدولة الاسلامية لولاية خراسان ينوي أن يضرب وأن يضرب بقوة وهذا ما فعلوه".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص أكثر تطرفا من طالبان وهم في حالة حرب مع طالبان، لذلك هذا وضع معقد بشكل مخيف"، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسائل نصية إلى الأستراليين في أفغانستان لتحذيرهم من خطر حدوث هجوم بالقرب من المطار.

وأكد وزير الدفاع "أنا سعيد ومرتاح حقا لأن جنودنا غادروا كابول واتخذنا قرارا أمس (الخميس) بإجلاء آخر رعايانا الذين أصبحوا الآن بأمان في الإمارات العربية المتحدة".

لكنه حذر من وقوع هجمات جديدة داعيا إلى "تجنب التجمعات والأماكن العامة".

ونشرت أستراليا 39 ألف جندي على مدى عشرين عاما شاركت خلالها في العمليات التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.