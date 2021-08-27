آخر مستجدات عمليات الإجلاء من أفغانستان عقب استهداف مطار كابول
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من مطار كابول منذ 14 آب/أغسطس، عشية استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان و فيما قررت عدة دول وقف عمليات إجلاء رعايها الجمعة.
أيضا السويد أعلنت أنها أنهت الجمعة عملياتها للإجلاء من كابول، بعدما أجلت أكثر من 1100 شخص منذ سقوط أفغانستان في أيدي طالبان.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند في مؤتمر صحافي إن "الظروف الصعبة للغاية والمحفوفة بالمخاطر لم تسمح لنا بإجلاء مزيد من السويديين والموظفين المحليين".
أستراليا أجلت آخر جنودها من أفغانستان عشية الاعتداء على مطار كابول
قال وزير الدفاع الأسترالى بيتر داتون الجمعة إن جميع الجنود الأستراليين الذين كانوا لا يزالون فى أفغانستان غادروا البلاد فى اليوم السابق للتفجير الانتحارى فى مطار كابول الخميس، مشيرا إلى "معلومات استخباراتية واضحة جدا" ومحذرا من مزيد من الهجمات.
فرنسا تؤكد أنها يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان "بعد الجمعة"
صرح وزير الدولة للشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون أن باريس يمكن أن تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان "بعد" مساء الجمعة.
وقال بون لإذاعة "أوروبا 1" إنه "قد يستمر ذلك بعد مساء الجمعة لكن علينا توخي الحذر بشأن هذا الموضوع".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس صرح الخميس أن فرنسا تنوي استكمال عمليتها مساء الجمعة حسب المهلة التي "فرضها" الأميركيون.
وهذا ما ورد أيضا في تصريحات أدلى بها صباح الجمعة وزير النقل جان بابتيست جباري الذي تحدث لقناة "سينيوز" عن "آخر الرحلات هذه الليلة".
لكن فرنسا لا تزال تحاول إجلاء مئات الأفغان في أجواء من الفوضى بعد الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم 13 جنديا أميركيا في المطار الخميس في كابول.
وقال بون إن "الهجوم الإرهابي يجب ألا يمنع هذه العمليات (...) سنستمر حتى آخر ثانية ممكنة". لكنه ألمح إلى أنه قد لا يتمكن جميع الأفغان المعرضين للخطر الذين يحاولون مغادرة بلادهم من القيام بذلك.
وأضاف "هل هذا يعني أن جميع الأشخاص الذين عملوا في أفغانستان لحساب الحلفاء والأوروبيين سيتمكنون من مغادرة المطار؟ على الأرجح لا".
إردوغان يعلن أن تركيا تجري أول محادثات مع طالبان في كابول
وقال أردوغان للصحفيين "أجرينا أولى محادثاتنا مع طالبان واستغرقت ثلاث ساعات ونصف ". وأضاف "إذا لزم الأمر، ستتاح لنا الفرصة لإجراء مثل هذه المحادثات مرة آخرى".
إسبانيا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول
أعلنت إسبانيا الجمعة انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول "آخر رحلتين اسبانيتين" إلى دبي بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.
وزير الدفاع البريطاني يعلن أن مهمة بلاده للإجلاء من أفغانستان ستنتهي خلال "ساعات"
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس لقناة سكاي نيوز صباح الجمعة أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي "خلال بضع ساعات".
أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من أفغانستان منذ 14 آب/أغسطس
قالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه "منذ 14 آب/أغسطس، أجلت الولايات المتّحدة وساعدت في إجلاء حوالي 100 ألف شخص" من مطار كابول.
وصدر البيان بعيد ساعات من هجوم انتحاري وقع عند إحدى بوابات مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.
ووفقاً للبيت الأبيض فقد "تمّ إجلاء حوالي 7500 شخص من كابول" يوم الخميس على مدار 12 ساعة.