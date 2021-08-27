شاهد: قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا تتحول لمعسكر مؤقت لإيواء الأفغان

تحولت قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا إلى معسكر مؤقت يؤوي آلاف الأفغان الذين تمكنوا من مغادرة بلادهم.

حالياً هناك أكثر من 340 خيمة، وستضم القاعدة 1700 شخص ممن أجلوا من كابول.

يخضع الواصلون إلى القاعدة لفحوصات طبية ثم ينتظرون في الخيام معالجة أوراقهم، لتكون المرحلة اللاحقة رحلة على متن سفينة تجارية، إلى الولايات المتحدة.