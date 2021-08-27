شاهد: حفل موسيقي في تشيلي لقياس تأثير الأحداث الحية على انتشار كوفيد-19

أقيم أول حفل موسيقي كبير في تشيلي الخميس كجزء من تجربة تهدف إلى قياس تأثير عروض الموسيقى الحية على انتشار كوفيد-19.

حضر حفل فرقة الروك الوطنية Chancho en Piedra مئتا متطوع في موقع مجهز بأنظمة تهوية وتحت بروتوكول صحي صارم تضمن اختبارات بي سي آر إلزامية قبل الحفل وبعد الحفل بثمانية أيام، إضافة إلى اللقاح.

تهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات وبائية ملموسة من شأنها أن تساعد في إعادة تنشيط قطاع الترفيه.