رئيس البرازيل: أمامي ثلاثة خيارات إما الفوز بالانتخابات أو الموت أو السجن

قال الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو يوم السبت إنه يتوقع ثلاثة بدائل لمستقبله، وهي إما الفوز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في 2022 أو الموت أو السجن.

وأضاف بولسونارو في تصريحات أمام اجتماع لزعماء إنجيليين: "أمامي ثلاثة اختيارات لمستقبلي وهي أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر"، وقال في وقت لاحق إن الخيار الأول غير وارد، "لن يهددني أي شخص على وجه الأرض".

وجاءت تصريحات بولسونارو بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي بولسونارو خلف الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في معظم استطلاعات الرأي.