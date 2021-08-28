هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

التفجير الانتحاري الذي نفذه فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص خارج مطار كابول الخميس هو واحد من العديد من الهجمات التي تبناها التنظيم المتطرف في أفغانستان أو نُسبت إليه.

صدمت الجماعة العالم باستهدافها السافر للمدنيين، ففي أيار/مايو 2020 ألقت واشنطن باللوم على تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان في هجوم على مستشفى توليد في حي تقطنه غالبية شيعية في العاصمة أسفر عن مقتل 25 شخصا، بينهم أمهات ورضّع حديثو الولادة.

في ما يأتي ملخص لبعض الهجمات التي وقعت مدى السنوات الخمس الماضية وتبناها التنظيم أو يشتبه على نطاق واسع في مسؤوليته عنها:

- 2021: استهداف مدرسة

أسفرت سلسلة تفجيرات خارج مدرسة في غرب كابول في 8 أيار/مايو عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا معظمهم فتيات وإصابة أكثر من 300 شخص، وفق الأمم المتحدة، في هجوم استهدف أقلية الهزارة الشيعية.

هزت الانفجارات منطقة دشت برشي مع خروج السكان للتسوق استعدادا للاحتفالات بنهاية شهر رمضان، في هجوم يشتبه بشدة في أن تنظيم الدولة الإسلامية نفذه.

- 2019: مجزرة خلال زفاف

هاجم انتحاري قاعة زفاف مكتظة في غرب كابول في 17 آب/أغسطس، ما أسفر عن مقتل 91 شخصا وإصابة 180 آخرين في انفجار قوي للغاية أدى إلى تدمير جزء كبير من سقف المبنى الضخم.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان مسؤوليته، قائلا إن الانتحاري استهدف حفل الزفاف لأنه تجمع للشيعة.

- 2018: تفجير أثناء الانتخابات

أسفر تفجير انتحاري عن مقتل 57 شخصا جميعهم مدنيون خارج مركز تسجيل ناخبين في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابول في 22 نيسان/أبريل أثناء الاستعدادات للانتخابات التشريعية، وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان الهجوم.

- 2017: مذبحة في مستشفى عسكري

اقتحم مسلحون متنكرون في زي أطباء أكبر مستشفى عسكري في كابول في هجوم استمر ستّ ساعات في 8 آذار/مارس تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وبلغت حصيلة القتلى الرسمية 50، لكن مصادر أمنية وناجين قالوا إن العدد تجاوز على الأرجح 100 قتيل.

بدأت المجزرة بتفجير انتحاري في المدخل الخلفي للمستشفى، ما سمح للمسلحين بالدخول، ثم قاموا بذبح المرضى ومقدمي الرعاية والزائرين بالسكاكين والحراب قبل ان يستعملوا البنادق والقنابل اليدوية.

- 2017: استهداف مسجد شيعي

هاجم انتحاري تجمع مصلين لأداء صلاة العشاء في مسجد الإمام زمان في حي تقطنه غالبية شيعية بغرب كابول في 20 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 56 شخصا وإصابة 55 آخرين بينهم نساء وأطفال.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

- 2017: استهداف مركز ثقافي شيعي

أسفرت سلسلة تفجيرات في مركز ثقافي شيعي في كابول في 28 كانون الأول/ديسمبر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 84 آخرين، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، كما استهدفت أيضا وكالة "أفغان فويس" الإعلامية المجاورة.

- 2016: استهداف تظاهرة للهزارة

استهدف تفجيران في 23 تموز/يوليو حشدا من الهزارة الشيعة تجمعوا للاحتجاج في كابول، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة 320 آخرين.