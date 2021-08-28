شاهد: الأفغان يتظاهرون أمام البنوك احتجاجا على إغلاق المؤسسات

تجمع عشرات الأفغان الجمعة بالقرب من مبانى البنوك في العاصمة كابول للاحتجاج على إغلاق أغلب المؤسسات الرسمية في البلاد بما فيها البنوك والمدارس والمصالح إلادارية بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

ومنذ سقوط أفغانستان تحت حكم طالبان يحاول المئات من السكان مغادرة البلاد خوفا من تردي الأوضاع المعيشية والمواقف المتشددة التي تتبناها الحركة.