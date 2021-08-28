توقيف رجل في ستراسبورغ لذبحه عجلا حيا في مرآب

أوقف رجل يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا لقيامه بذبح عجل حي في مرآب، كما أعلنت الشرطة الجمعة.

في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، تلقت الشرطة العديد من المكالمات للإبلاغ عن صوت حيوان في حالة معاناة. وفي المكان، عثر عناصر الشرطة الذين استجابوا للنداءات على "عجل يحتضر مقطوع الرأس جزئيا وأطرافه الأربعة مقطوعة وشخص كان يذبح الحيوان"، كما أوضحت الشرطة في بيان.

والجاني الذي تم توقيفه، استدعي للمثول أمام المحكمة يوم 7 كانون الأول/ديسمبر. لم يكن لديه "أي من المؤهلات المطلوبة لذبح حيوان".

ونفق الحيوان نتيجة عمليات البتر التي تعرض لها. وتقدمت "جمعية حماية الحيوانات" في المدينة بشكوى.