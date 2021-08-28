شاهد: قائد مروحية وخطيبته ينقذان 17 شخصا من الفيضانات التي اجتاحت ولاية تينيسي الأمريكية

تمكن قائد مروحية هاوٍ من ناشفيل وخطيبته من إنقاذ 17 شخصًا في فيضانات ويفرلي بولاية تينيسي الأمريكية. وأظهر مقطع فيديو السبت جويل بويرز وخطيبته وهما ينقذان رجلاً من أعلى مبنى. وفي وقت لاحق، رصد بويرز أربعة أشخاص أخرين على حافة سطح أحد متاجر المستلزمات الزراعية ينتظرون المساعدة. هرع بويرز على متن مروحيته ، إلى المكان بالرغم من صعوبة عملية الإنقاذ، حيث كان قادرًا على وضع زلاجة واحدة على حافة المبنى لإغاثة المنكوبين خلال ثلاث رحلات مختلفة.
تسببت الفيضانات في مقتل 20 شخصًا، ودمرت منازل وطرقًا وأبراج هواتف محمولة وخطوط هاتف وفقًا لوكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة همفريز.
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