إرسال الآيس كريم وثمار الأفوكادو إلى الفضاء للرواد الجائعين

أطلقت شركة سبيس أكس باتجاه محطة الفضاء الدولية شحنة من النمل وثمار الأفوكادو والآيس كريم والليمون، وذراع آلية بحجم الإنسان.

ومن المقرر أن تصل الشحنة يوم غد الإثنين، وهي عملية التسليم الثالثة والعشرين بالنسبة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في أقل من عقد من الزمن.

ونقلت الشحنة على متن صاروخ فالكون المعاد تدويره من مركز كينيدي للفضاء. وتحمل المركبة أكثر من ألفي كيلوغرام من الإمدادات، والأطعمة الطازجة لرواد الفضاء السبعة.

وقد أرسل النمل والروبيان ونباتات لاستخدامهما في الاختبارات، كما سيتم إخضاع عينات من الخرسانة والخلايا الشمسية ومواد أخرى لانعدام الوزن.

في الأثناء سوف تستخدم ذراع روبوت تجريبية من صنع شركة يابانية لربط عناصر معا في المدار، والقيام بالأعمال الروتينية التي عادة ما يقوم بها الرواد. وستخرج النماذج المستقبلية من روبوت "جيتاي" إلى الفضاء لتؤدي وظائف الأقمار الصناعية وأعمال الإصلاح.

وكانت شركة سبيس أكس اضطرت إلى ترك بعض التجارب بسبب التأخير الناجم عن جائحة كوفيدـ19. وقد لجأت "ناسا" إلى سبيس أكس وشركات أمريكية أخرى لتسليم البضائع والطواقم إلى محطة الفضاء الدولية، بمجرد انتهاء برنامج مكوك الفضاء في 2011.