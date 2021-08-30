الشرطة تقبض على عجوز يبيع المخدرات من الدار التي تؤويه في سيدني

وجّه الاتهام رسمياً إلى ستيني أسترالي باع المخدرات من دار العجزة التي تؤويه في ضاحية سيدني، بحسب ما كشفت الشرطة ووسائل إعلام أسترالية.

وكانت الشرطة قد أوقفته الخميس بعد العثور على قنب هندي وميثامفيتامين في سيارته.

وخلال عملية تفتيش لدار العجزة حيث يقيم في ضاحية سيدني، عثرت الشرطة على مخدرات "إل إس دي" وقنب هندي وهراوة، وفق ما أوضحت الشرطة في بيانها.

وقد بدأ التحقيق في عمليات الاتجار بالمخدرات هذه في حزيران/يونيو.

وأفادت صحيفة "ديلي تيلغراف" في سيدني أن التحقيق قد فُتح إثر اشتكاء نزلاء مأوى العجزة من السلوك المشبوه للرجل البالغ من العمر 62 سنة وللأشخاص الذين يزورونه.

وكشفت الصحيفة أن الرجل كان يبيع المخدرات من دار المسنين، وهي معلومة أكّدتها الشرطة لوكالة فرانس برس.

وقد وجّه إليه الاتهام بحيازة مخدّرات غير مشروعة والاتجار بها وحيازة سلاح بلا رخصة وانتهاك القواعد الصحية المعتمدة لمكافحة انتشار كوفيد-19. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام القضاء في الثامن من أيلول/سبتمبر.