نيوزيلندا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح فايزرـ بيونتك المضاد لكوفيد-19

أكدت السلطات النيوزيلندية أن امرأة توفيت جرّاء إصابتها بالتهاب العضلة القلبية على إثر تلقيها لقاح فايزر ـ بيونتك المضاد لفيروس كورونا، وذلك اعتماداً على فحوصات أجرتها لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 بشأن ملابسات الوفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر لكوفيد-19، مضيفةً أن اللجنة المستقلة أرجعت أسباب الوفاة إلى التهاب عضلة القلب، وهو أحد الآثار الجانبية النادرة المعروفة للقاح فايزر.

غير أن البيان شدد على أن "فوائد التطعيم بلقاح فايزر تفوق بكثير مخاطر كل من الإصابة بكوفيد-19 وآثار اللقاح الجانبية، ومنها التهاب عضلة القلب".

ويجدر بالذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية في شهر تموز/يوليو الماضي كانت ربطت باللقاحات نوعين من الحالات المرضية: التهاب عضلة القلب، المعروف باسم "مايوكاردياتس"، والتهاب السوائل التي تملأ الكيس المحيط بالقلب، والمعروف باسم التهاب التامور "بيريكاردايتس".

وتشهد نيوزيلندا تفشياً لوباء كورونا، وقد سجّل اليوم إصابة 53 شخص بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات منذ بدء الموجة الحالية إلى 562، إصابة في البلاد، حيث فرضت السلطات إغلاقاً كاملاً في وقت سابق من الشهر الجالي لوقف انتشار متحوّر "دلتا".