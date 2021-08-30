شاهد | آثار الدمار بعد القصف الصاروخي في كابول

سقطت صواريخ على حي بالقرب من مطار كابول الدولي اليوم الإثنين، تزامناً مع استكمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، الذي لم يحدد هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ.

ولم يتبنّ أحد الهجوم حتى الآن. وقال شهود عيان إن الصواريخ سقطت صباح الإثنين في حي سالم كروان بكابول. وأعقب الانفجارات إطلاق النار على الفور، لكن لم يتضح من الذي أطلق النار.

وقال الشهود، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لوكالة أسوشييتد برس الأميركية خوفاً من الانتقام، إنهم سمعوا صوت ثلاثة انفجارات ثم شاهدوا وميضاً في السماء.

وأضافوا أن سكاناً فروا بعد الانفجارات.

توازياً مع ذلك، شوهدت طائرات شحن عسكرية أميركية تقلع من مطار كابول الدولي صباح اليوم، على أن تنتهي عملية الإجلاء بشكل كامل غداً الثلاثاء، الموافق في 31 آب/أغسطس كما أعلن سابقاً.

وتعمل القوات الأميركية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، بعد تفجير انتحاري مدمر عند بوابة المطار الخميس أدى إلى مقتل العشرات، بينهم 13 عنصراً من الجيش الأميركي.