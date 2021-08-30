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إيطاليا

فيديو | حريق يجتاح مبنى من 20 طابقاً في ميلانو

بقلم:  يورونيوز
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بدأ الحريق في الطوابق العلوية ثم انتقل إلى الأسفل بحسب مسؤولين
بدأ الحريق في الطوابق العلوية ثم انتقل إلى الأسفل بحسب مسؤولين   -   حقوق النشر  AP Photo
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اجتاح حريق هائل الأحد مبنى سكنياً مؤلفاً من عشرين طابقاً في ميلانو في شمال إيطاليا على ما أعلنت فرق الإطفاء من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا على الفور.

ويقع المبنى في الضاحية الجنوبية لعاصمة مقاطعة لومبارديا وقد اشتعلت النيران في طوابقه العليا قرابة الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي، واستمرت عملية إخماد النيران حتى وقت متأخر من الليل.

وكتبت فرق الإطفاء في تغريدة إن "النيران انتقلت بعدها إلى الطوابق الأدنى".

وتقيم نحو 70 عائلة في المبنى وتعمل فرق الإغاثة مساء الأحد على الاتصال بها لمعرفة ما إذا كان ثمة مفقودون.

وقال رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا لصحيفة "إل كوريري ديلا سيرا" إن "عناصر الإطفاء ينتقلون من شقة إلى أخرى مقتحمين الأبواب للتحقق من عدم وجود أي أشخاص في الداخل. نحن متفائلون لأنه كان هناك متسع من الوقت للمغادرة".

وذكرت الصحيفة أن نحو 20 من سكان المبنى أصيبوا بتوعك طفيف على إثر تنشق الدخان.

وهرعت إلى المكان عشرات من آليات فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف.

المصادر الإضافية • وكالات