دراسة: لقاح موديرنا ينتج ضعف كمية الأجسام المضادة مقارنة بلقاح فايزر

نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية نتائج دراسة طبية، قارنت فيها الاستجابات المناعية للأجسام بعد تلقي جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا، وتبين أن لقاح موديرنا أنتج ضعف عدد الأجسام المضادة بالمقارنة بلقاح فايزر.

أسباب الاختلافات المناعية بين اللقاحين

وكشفت دراسة بلجيكية مشابهة أن مستويات الأجسام المضادة ل 2500 عامل طبي، تلقى جرعتين من لقاح موديرنا بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر، مقارنة بـ 1108 وحدة لكل مليلتر لمجموعة أخرى حصلت على جرعتين من لقاح فايزر، علما بأن الأشخاص في المجموعتين لم يصابوا بكوفيد-19.

وفسر باحثو الدراسة الاختلافات المناعية بين اللقاحين لسببين رئيسيين:

الأول هو أن لقاح موديرنا يحتوي على كمية أكبر من المكون النشط 100 ميكروغرام، مقابل 30 ميكروغرام في لقاح فايزر.

الثاني هو أن فترة الانتظار بين تلقي الجرعتين أول بأسبوع بالنسبة للقاح موديرنا أي 4 أسابيع بينما تتراوح فترة الانتظار لفايزر 3 أسابيع.

بالرغم من ذلك ارتبط لقاح موديرنا بمخاطر صحية أعلى من فايزر في دراسة معتمدة علميا، نشرتها مايو كلينيك في 9 أغسطس/آب تتبعت فيها مجموعة من الملقحين تراوحت لمدة 6 أشهر.