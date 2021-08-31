شاهد | مقاتلة تايوانية من طراز إف-16 "تقع على رأسها" بعد الهبوط

انزلقت طائرة من طراز أف-16 تابعة للقوات الجوية التايوانية عن المدرج، أثناء هبوطها في قاعدة بينغتونغ الجوية في جنوب تايوان.

وهبطت الطائرة على العشب بعد استخدام قائد الطائرة مظلة لتخفيف السرعة، مما تسبب بأضرار طفيفة ولم يصب أحد. ووقع الحادث خلال سلسلة من التدريبات للتحضير لمراسم هان كوانغ العسكرية السنوية، والمقررة في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

يجدر بالذكر أن وزارة الدفاع الوطني بدأت تحقيقا في الحادث.