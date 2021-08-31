فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي حقق هدفه بتلقيح 70 بالمئة من البالغين كاملاً

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي بلغ هدفه بتطعيم 70 بالمئة من البالغين بشكل كامل، وذلك عبر تغريدة لها في تويتر.

وأضافت فون دير لايين إن بروكسل كانت تطمح إلى تلقيح 70 ممن تخطوا الـ18 قبل نهاية الصيف، ولكن "يجب أن نذهب أبعد من ذلك". ودعت فون دير لايين الأوروبيين إلى تلقيح أنفسهم من أجل تفادي موجات جديدة من الوباء.

"الوضع الأوروبي مقلق جداً"

يأتي كلام رئيسة أكبر مؤسسة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر صحافي أجراه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الإثنين، حيث قال إن عدد وفيات كوفيد-19 حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل يقدّر بنحو 236.000 وفاة جديدة.

واعتبر هانز كلوج أن الوضع في أوروبا "مقلق جداً" في ظلّ ارتفاع أعداد الإصابات وانتشار الفيروس الذي حدث في الأسابيع الأخيرة، وهو وضع تفاقم بسبب انخفاض معدل التطعيم.

وقال كلوج في مؤتمر صحفي "يجب أن نكون حازمين في الحفاظ على خطوط الحماية المتعددة، بما في ذلك التطعيم والأقنعة" مضيفاً أن "اللقاحات هي السبيل لإعادة فتح المجتمعات واستقرار الاقتصادات".