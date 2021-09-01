شاهد: ما حقيقة ظهور رجل معلقا على حبل يتدلى من طائرة هليكوبتر في قندهار... وهل للأمر علاقة بطالبان؟

أظهر شريط فيديو هاو رجل يتدلى من حبل مربوط بمروحية عسكرية تحلق فوق قندهار. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الفيديو التقط في الـ 30 أغسطس/ آب الماضي وبدا وكأنه ضحية لعدالة طالبان.

لكن مسؤولين وشهود عيان في قندهار قالوا لوكالة أسوشيتد برس إن الرجل كان في الواقع متطوعا يتم نقله لإصلاح سارية كانت طالبان تحاول رفع علمها عليها.

وعند النظر عن كثب إلى الفيديو، يتضح أن الرجل مربوط بحزام. وقال شاهد عيان إنه صعد لمحاولة الإمساك بطرف السلك الذي يعلق به العلم على السارية.

وبدت وكأن كل محاولاته كانت فاشلة.