رغم فرضها التطعيم على موظفيها ... "غوغل" ترجئ العودة إلى مكاتبها إلى مطلع 2022

أرجأت "غوغل" موعد عودة الموظفين إلى مكاتبهم إلى كانون الثاني/يناير 2022، على غرار جيرانها في سيليكون فالي القلقين من سرعة انتشار المتحورة دلتا من كوفيد-19.

وقال المدير العام للشركة سوندار بيشاي في بيان "يسعدني أن أرى أن عددا كبيرا من مكاتبنا فتح أبوابه، لكن الوباء لا يزال يثير القلق في مناطق كثيرة في العالم".

وأرجئت من ثمّة عودة الموظفين إلى فروع الشركة في العالم أجمع إلى 10 كانون الثاني/يناير 2022 "بغية توفير مرونة أكبر وخيارات أوسع" للعاملين فيها.

وأوضح بيشاي "سنوجّه لكم إخطارا قبل 30 يوما من موعد العودة".

وكان لكلّ من "فيسبوك" و"آبل" و"أمازون" إعلانات مماثلة في الفترة الأخيرة. وكانت الشركات تتوقّع عودة الموظفين إلى مكاتبهم في الخريف نظرا لوتيرة حملات التلقيح لكنها أعادت النظر في مخطّطاتها في ظلّ انتشار المتحورة دلتا.

وتندرج "غوغل" في عداد الشركات التي فرضت إلزامية التلقيح على موظفيها.

وأشار بيشاي إلى أن "الوباء تحدٍّ يدفعنا للتواضع وأنا معجب جدّا بطريقة تكيّف طواقمنا". وهو تعهّد بيومين جديدين من العطلة العالمية للموظفين هذه السنة في 22 تشرين الأول/أكتوبر و17 كانون الأول/ديسمبر.