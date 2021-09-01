غوغل تستأنف على قرار الهيئة الفرنسية لضبط المنافسة قضى بتغريمها 500 مليون يورو

أعلنت غوغل، يوم الأربعاء رغبتها باستئناف عقوبة ضريبية تبلغ قيمتها 500 مليون يورو، كانت قد فرضتها الهيئة الفرنسية لضبط المنافسة في يوليو/ حزيران وتتعلق بحقوق واستحقاقات الكتاب والصحفيين والذين نشرت موادهم على محرك البحث دون لقاء مادي.

وقال سيباستيان ميسوف، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل في فرنسا في بيان نشر الأربعاء: "نحن لا نتفق مع بعض النقاط القانونية، ونعتبر أن مبلغ الغرامة لا يتناسب بالجهود التي بذلناها".

وطلبت إيزابيل دو سيلفا، رئيسة الهيئة في الشهر السابق من غوغل بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد مستحقاتهم المالية ولمحتوياتهم المحمية"، بموجب عقوبات يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير.

وتأخذ الهيئة على غوغل أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة "غوغل شوكايس"، رافضة "الخوض في نقاش تحديدا" حول الحقوق المالية التي أقرت في مذكرة أوروبية عام 2019.