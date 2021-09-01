شاهد: أمسى أثرا بعد عين.. إعصار "إيدا" يُحطم معلم لويس أرمسترونغ التاريخي في نيو أورلينز

المحل الذي عمل به لويس أرمسترونغ نابغة الجاز الشهير أمسى أثرا بعد عين والسبب إعصار إيدا..

تسبب العاصفة الاستوائية التي ضربت ولاية لويزيانا الأمريكية في دمار معلم تاريخي شهير في مدينة نيوأورلينز إذ انهارمتجر " كارنوفسكي تايلور"، حيث عمل نجم الجاز لويس أرمسترونغ لدى أسرة يهودية تسمى كارنوفسكي.

بحلول يوم الاثنين، لم يبق من هذا الموقع التاريخي الكائن في شارع ساوث رامبارت سوى كومة من الحطام والطوب.

وكان المحل قد افتتح في وسط مدينة نيو أورلينز عام 1913، وقد سكن أرمسترونغ في غرفة فوقه حيث كان أسطورة موسيقى الجاز الراحل يتناول وجبات الطعام في كثير من الأحيان.

الأسرة التي وفرت لارمسترونغ "منزلا ثانيا" أقرضته المال لشراء أول بوق له.

افتتح موريس كارنوفسكي، ابن العائلة وصديق طفولة أرمسترونغ، أول متجر لتسجيل موسيقى الجاز في المدينة في نفس الشارع.