قاض أمريكي يلغي أمر حصول رجل على تطعيم كوفيدـ19

ألغى قاضي محكمة المرافعات المشتركة في ولاية أوهايو الأمريكية كريستوفر فاغنر أمرا، يقضي بتطعيم براندن رذفورد المحكوم عليه في قضية جنائية تتعلق بالمخدرات، في غضون شهرين مقابل إطلاق سراح مشروط.

وقال القاضي لرذفورد إنه ليس من دور القاضي أن يتخذ قرارات نيابة عنه، أو يعلمه أن يكون شخصا أفضل، وفق ما جاء في إحدى الصحف المحلية.

وجاء هذا التراجع بعد حوالي شهرين من إصدار الحكم، حينها افترض القاضي أن المدان لم يتلق التطعيم لأنه كان يرتدي الكمامة، وهو ما أكده رذفورد حين قال للقاضي إنه ليسا مهتما بالتطعيم.

وأثناء النطق بالحكم لم يعترض رذفورد ولا محاميه كارل لويس على أمر التطعيم، ولكن بعد فترة وجيزة، أعرب رذفورد عن مخاوفه بشأن التعليمات. وقال المحامي لويس إن موكله البالغ من العمر 21 عاما لديه مخاوف بشأن اللقاح، ولن يحصل عليه في غضون شهرين، مجادلا بأن القاضي ليست له الصلاحية أو السلطة لأمر شخص ما بأن يتلقى التطعيم.