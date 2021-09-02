وباء كورونا: أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون نسمة قضَوا من الفيروس حول العالم

أشارت البيانات الأخيرة إلى أن أكثر من 218.22 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر-كانون الأول لعام 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة

أكدت السلطات الصحية الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 39383878 خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين أشارت الأرقام إلى أن عدد الوفيات بلغ 641330.

وأعطت الولايات المتحدة حوالي 440 مليون جرعة ولقّحت 52 في المائة من سكّانها، وهو رقم كان ممكناً أن يكون أعلى بكثير لولا تردّد جزء كبير من السكان. وتلقّى أكثر من مليون أمريكي جرعة ثالثة لتعزيز المناعة، وتسعى البلاد لإتاحة الجرعات الثالثة لجميع السكان بعد ثمانية أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، بدءاً من الشهر الجاري.

الهند

ذكرت الحكومة الهندية في بيان تسجيل 47092 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة في الحالات في يوم واحد خلال شهرين. وقالت إنها رصدت كذلك 509 وفيات ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس. وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون والوفيات إلى 439529.

البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 27345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و737 وفاة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 581150.

روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 18 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و937 ألفا و333 إصابة. ووصل عدد الوفيات إلى 364597 وفاة.

المملكة المتحدة

أعلنت بريطانيا تسجيل 207 وفيات جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، وهو أعلى عدد منذ التاسع من مارس-آذار، مما يعكس على الأرجح تأخرا في الإبلاغ عن حالات الوفاة بسبب عطلة طويلة في أغسطس-آب. وأظهرت البيانات الرسمية أيضا تسجيل 35693 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 32181 يوم الثلاثاء.

فرنسا

أكدت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 6765708 خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين أشارت بيانات الوزارة إلى أن عدد الوفيات بلغ 114494.

وسجلت فرنسا منذ أيام تراجعا في عدد المصابين بالفيروس بوحدات الرعاية الفائقة، وأوضحت السلطات أن الفترة السابقة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19.

تركيا

أظهرت بيانات رسمية تركية أن إصابات كورونا اليومية في البلاد ارتفعت لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وبلغت 23946 حالة يوم الأربعاء بينما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 290، وهي الأعلى منذ السادس من مايو-أيار.

وأوضحت بيانات عالمية أن الارتفاع في الوفيات اليومية المرتبطة بكوفيد-19 في تركيا منذ منتصف يوليو-تموز بين الأكثر حدة في أوروبا والشرق الأوسط.

الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين أن عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد وصل إلى 5185620 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين وصل عدد الوفيات إلى 111812 وفاة.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات فى البلاد إلى 5025233 في حين وصل عدد الوفيات إلى 108393 وفاة.

كولومبيا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا إلى 4909086 حسب ما أكدته وزارة الصحة الكولومبية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين وصل عدد الوفيات إلى 124945 وفاة.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفا و 878 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 7309 إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و895 ألفا و459 إصابة. وأشار التقرير إلى شفاء 6595 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و731 ألفا و493.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 41 ألفا و502 فحص مختبري لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا. كما أوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و504 آلاف و509 أشخاص.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء تسجيل 6020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 4899 حالة يوم الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 866968 حالة. كما سجل المغرب 100 وفاة جديدة، نزولا من 109 يوم الثلاثاء، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12749 وفاة.

الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 11 ألفا و506 حالات حتى صباح هذا الخميس. وحسب وزارة الصحة فقد توفي 10 آلاف و422 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 798 ألفا و91 حالة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 776 ألفا و163 حالة شفاء.

الإمارات العربية المتحدة

كشفت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات العربية المتحدة عن انخفاض كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت نسبته 62 في المائة خلال شهر أغسطس-آب الماضي مقارنة بشهر يناير-كانون الثاني 2021. وسجلت الإمارات مؤخرا 718370 إصابة بالفيروس مقابل 2014 حالة وفاة.

تونس

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 666168 إصابة حسب بيانات وزارة الصحة في حين وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 23538. وحسب المسؤولين تشهد تونس تحسنا في الوضع الوبائي، وقد تلجأ مجددا إلى تشديد الإجراءات الصحية إذا تدهور الوضع.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع عدد إجمالي الحالات المثبتة إلى 603288، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 8053.

السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8552 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2931 والحالات الحرجة 867 حالة.