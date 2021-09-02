إيرلندا تغرم واتساب 225 مليون يورو لخرقه قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي

فرضت إيرلندا الخميس غرامة مالية قدرها 225 مليون يورو على تطبيق واتساب التابع لفيسبوك لانتهاكه قوانين خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بعدما طالبت الهيئة الأوروبية الناظمة بزيادة العقوبة.

وقالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا (دي بي سي) إنه طُلب من دبلن "إعادة تقييم الغرامة المقترحة وزيادتها بالاستناد إلى عوامل عدة... وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت اللجنة غرامة مقدراها 225 مليون يورو على واتساب".

والغرامة التي تعادل 267 مليون دولار، أصدرت فيما تستضيف البلاد المقر الأوروبي لفيسبوك.

ونظرا إلى أن إيرلندا تستضيف المقر الإقليمي لعدد من الشركات التكنولوجية العملاقة ومنها آبل وغوغل وتويتر، فإن لجنة حماية البيانات في إيرلندا كانت مسؤولة إلى حد كبير عن مراقبة التزام هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت الوكالة التحقيق الخاص بواتساب في كانون الأول/ديسمبر 2018 لمعرفة ما إذا كان تطبيق المراسلة "تخلى عن التزامات الشفافية للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات" في ما يتعلق بإخبار المستخدمين بطريقة استخدام بياناتهم. وشمل ذلك معلومات مقدمة حول معالجة المعلومات بين واتساب والشركات الأخرى التابعة لفيسبوك.

وقدّمت لجنة حماية البيانات في إيرلندا قرارها الأولي إلى هيئات أوروبية ناظمة أخرى (مجموعة المنظمين الأوروبيين لخدمات الوسائط المرئية والمسموعة) التي يجب الحصول على موافقتها، في كانون الأول/ديسمبر 2020، لكنها تلقت اعتراضات من ثمان منها.

وبعد الوصول إلى طريق مسدود، بدأت عملية تسوية للمنازعات في حزيران/يونيو.

واعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي قرارا ملزما الشهر الماضي طلب من اللجنة زيادة الغرامة.